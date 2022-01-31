Гречка подорожала более, чем на 3 гривни.

В Украине в январе средние цены на крупы выросли по сравнению с декабрем 2021 года.

По данным сайта "Минфин", в декабре килограмм гречки можно было купить в среднем за 47,26 грн, а сейчас стоимость 50,85 грн.

Выросло в цене и пшено - с 19,91 грн/кг до 21,67 грн/кг. Рис длинный в прошлом месяце стоил 38,34 грн/кг, а сейчас - 41,90 грн/кг. Меньше, чем на гривню, подорожал рис круглый - средняя цена сейчас 35,20 грн/кг.

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Вместе с тем, килограмм длинного пропаренного риса подешевел с 35,68 грн до 35,23 грн.

В целом с 2017 года цены на крупы выросли почти в два раза.

Госрегулирование цен: