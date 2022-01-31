В декабре килограмм гречки можно было купить в среднем за 47,26 грн, а сейчас стоимость 50,85 грн / фото УНИАН Владимир Гонтар
В Украине в январе средние цены на крупы выросли по сравнению с декабрем 2021 года.
По данным сайта "Минфин", в декабре килограмм гречки можно было купить в среднем за 47,26 грн, а сейчас стоимость 50,85 грн.
Выросло в цене и пшено - с 19,91 грн/кг до 21,67 грн/кг. Рис длинный в прошлом месяце стоил 38,34 грн/кг, а сейчас - 41,90 грн/кг. Меньше, чем на гривню, подорожал рис круглый - средняя цена сейчас 35,20 грн/кг.
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Вместе с тем, килограмм длинного пропаренного риса подешевел с 35,68 грн до 35,23 грн.
В целом с 2017 года цены на крупы выросли почти в два раза.
Скриншот index.minfin.com.ua
Госрегулирование цен:
- Кабмин в конце 2021 года запретил устанавливать торговую наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.
- 12 января 2022 года Кабинет Министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.
- Также 12 января 2022 года Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.
- Торговую наценку более 10% запретили устанавливать на крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, птицу (тушки куриные) и масло сливочное с жирностью 72,5%.
- 19 января 2022 года Кабинет министров отложил вопрос включения пшеничного хлеба в перечень товаров, имеющих социальную значимость, и в отношении которых устанавливается предельная торговая наценка в 10%.
- Предельная наценка будет действовать до конца карантинных ограничений.