В мире падают цены на продовольствие: какие продукты подешевели больше всего

Больше всего в мире подешевели молочные продукты – на 20% за год.

Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться в мае, достигнув 17-месячного минимума.

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Об этом говорится в релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Глобальные цены на продовольственные товары падают четвертый месяц подряд, поскольку поставки являются значительными, но спрос ослабевает из-за экономических сокращений, вызванных пандемией COVID-19", - сказано в релизе.

В частности, в мае цены на продовольствие в мире снизились на 1,9% по сравнению с апрелем, достигнув уровня декабря 2018 года.

Мировые цены на молочную продукцию в мае снизились на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем и почти на 20% – по сравнению с маем 2019 года. Как отмечают в ФАО, это связано с более низким спросом на импорт, а также сезонными факторами.

В то же время цены на сахар поднялись на 7,4% по сравнению с апрелем из-за подорожания нефти и сокращения урожая в Индии и Таиланде, которые являются соответственно крупнейшим мировым производителем сахара и вторым по величине экспортером.

Цены на мясо в мае были на 0,8% ниже по сравнению с апрелем и на 3,6% ниже по сравнению с маем 2019 года.

Зерновые подешевели на 1%, а растительные масла - на 2,8%, до 10-месячного минимума.

Эксперты ФАО прогнозируют, что мировое производство зерновых культур в новом сезоне вырастет на 2,6% и достигнет нового рекордного уровня - 2,78 млрд тонн.

Как сообщал УНИАН, ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) призвала страны не ограничивать международную торговлю, чтобы избежать дефицита и подорожания продуктов питания на мировом рынке во время пандемии коронавируса.

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