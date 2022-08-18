В этом году производители сахара планируют произвести миллион сто тысяч тонн продукта.

Временно исполняющий обязанности председателя правления Ассоциации сахарников "Укрцукор" Назар Михайловин заявил, что дефицита сахара в Украине не будет.

Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.

"Дефицита сахара не будет. Несмотря на сокращение работающих сахарных заводов, в текущем году планируется произвести миллион сто тысяч тонн сахара. Переходящие остатки составляют 450 тысяч тонн сахара. То есть внутренний рынок будет полностью обеспечен", - отметил Михайловин.

Он подчеркнул, что остановка части сахарных заводов в Украине связана не только с высокой ценой на природный газ, причиной было и вторжение РФ на территорию Украины. В некоторых областях велись активные боевые действия и из-за этого заводы не смогли посеять сахарную свеклу.

Михайловин добавил, что те заводы, которые не запустились, а взяли определенную паузу, находятся либо на модернизации, либо на переоборудовании. Однако они активно готовятся к переработке сахарной свеклы в следующем году. Все рабочие места полностью сохранены.

"В этом году посеяно 180 тысяч гектаров сахарной свеклы. Состояние их удовлетворительное, иногда хорошее. Пока рано говорить об урожае, который растет. Вся свекла будет переработана и в следующем году сахара хватит", - сообщил и.о. главы Ассоциации.

Как сообщал УНИАН, заместитель директора Гнидавского сахарного завода Александр Никишин заявил, что в этом году в Украине не будут работать 10 сахарных заводов, запустятся лишь 22.

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