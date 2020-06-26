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В Украине стартовал сезон абрикосов: сколько стоят первые фрукты

09:38, 26 июня 2020
Агро
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В этом году абрикосы на рынках дороже, чем были в прошлом году / фото УНИАН

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Садоводы южных областей и Закарпатья отгружают первые партии стоимостью 20-30 гривень за килограмм. Это на 15% дороже, чем в прошлом году. Тогда первые фрукты стоили 25 гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году продажа косточковых началась на две недели позже. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в период созревания.

"Абрикосов в этом году будет гораздо меньше. На уменьшение урожая изрядно повлияли весенние заморозки", - говорят фермеры.

Как сообщал УНИАН, на рынках дешевеют ягоды. Стоимость украинской клубники достигла своего минимума за сезон. Продолжают снижаться цены на крыжовник и смородину. Крыжовник можно купить оптом по 40 гривень за килограмм, а красная смородина продается по 60 гривень. Смородина пока сохраняет ценовой диапазон - 80-90 гривень.

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