Польская государственная агропродовольственная инвестиционная компания RSSI подписала с портом Гданьска соглашение о реализации проекта по строительству зернового терминала.

На фоне иска о зерновом эмбарго Польша намерена построить первый зерновой терминал, который будет использоваться, в том числе для улучшения транзита зерна из Украины.

Такое заявление сделал министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус, отметив, что порт будет построен в Гданьске. Государственная агропродовольственная инвестиционная компания RSSI подписала с портом Гданьска соглашение для реализации проекта.

Министр сельского хозяйства объявил: "Наконец-то у нас будет зерновой терминал".

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"Создание дальнейших коридоров солидарности, которые позволят транспортировать украинское зерно морем, очень важно", – сказал он, добавив, что отсутствие поставок сельхозпродукции в страны Африки выгодно президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

Польша и ситуация с зерном

Польша заявила о том, что продлит запрет на экспорт зерна из Украины вопреки решению Еврокомиссии. Решение польских властей вступило в силу с полуночи 16 сентября 2023 года.

В ответ Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на зерно

6 октября 2023 года Польша выдвинула Украине новое требование из-за иска по зерновому эмбарго. Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что польская сторона считает недостаточным решение Украины о приостановлении иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши из-за запрета на зерно.

Украина отреагировала на требования Польши из-за иска по зерновому эмбарго. Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил о том, что украинская сторона продолжает искать политическое решение для решения зернового конфликта с Польшей.

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