Рада приняла закон о сельскохозяйственной кооперации

Закон совершенствует правоотношения по созданию, деятельности и прекращению сельскохозяйственных кооперативов в стране

Верховная Рада Украины приняла закон о сельскохозяйственной кооперации, который регулирует правоотношения по созданию, деятельности и прекращению сельскохозяйственных кооперативов в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №0856 во втором чтении и в целом проголосовали 238 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Что изменится

"Законопроектом предлагается отказаться от жесткого разделения сельскохозяйственных кооперативов по типам на производственные и обслуживающие, предоставляя членам (учредителям) сельскохозяйственного кооператива самостоятельно выбирать виды деятельности: производственный, обслуживающий, перерабатывающий или многофункциональный, а также форму деятельности - с целью или без цели получения прибыли. Соответственно предлагается переход к единой организационно-правовой форме - сельскохозяйственный кооператив", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законопроект предусматривает создание в кооперативах, созданных без цели получения прибыли, основного фонда, который формируется за счет взносов членов кооператива с возможностью возврата этих взносов.

Также сельхозкооперативам будет предоставляться компенсация до 90% суммы единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ)

В записке отмечается, что сельскохозяйственные кооперативы являются одной из наиболее распространенных и эффективных форм объединения сельхозтоваропроизводителей, доля которых на аграрном рынке Евросоюза составляет 40-50%, а в отдельных государствах и секторах доходит до 70%. В Украине же количество сельскохозяйственных кооперативов остается мизерным.

Как развивались события

Проект закона Украины о сельскохозяйственной кооперации №0856 был зарегистрирован в парламенте в июне 2018 года, его рассмотрение неоднократно переносилось.

Депутаты приняли законопроект в первом чтении в июне 2019 года. За принятие законопроекта (№6527) за основу проголосовали 233 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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