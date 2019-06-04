Рада поддержала законопроект о сельскохозяйственной кооперации

Законопроект разработан с целью заменить Закон Украины "О сельскохозяйственной кооперации" и должен урегулировать все ключевые вопросы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов в Украине в едином законодательном акте.

Верховная Рада приняла законопроект о сельскохозяйственной кооперации, которым устраняются ограничения и предлагаются дополнительные возможности для развития сельскохозяйственных кооперативов.

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За принятие законопроекта (№6527) за основу проголосовали 233 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он разработан с целью заменить Закон Украины "О сельскохозяйственной кооперации" и должен урегулировать все ключевые вопросы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов в Украине в едином законодательном акте.

В частности, законопроектом предлагается отказаться от жесткого разделения сельскохозяйственных кооперативов по типам на производственные и обслуживающие, предоставляя членам (учредителям) сельскохозяйственного кооператива самостоятельно выбирать виды деятельности: производственный, обслуживающий, перерабатывающий или многофункциональный, а также форму деятельности - с целью или без цели получения прибыли.

При этом законопроектом предусматривается постепенный переход существующих сельскохозяйственных кооперативов к новой единой форме.

"Предусмотрено, что сельскохозяйственные производственные кооперативы, сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы и кооперативные объединения сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов сохраняют все права и обязанности, которые они имели на момент вступления в силу настоящего Закона, до момента их перерегистрации, но не более трех лет", - говорится в документе.

Также законопроектом предусмотрена возможность образования сельскохозяйственного кооператива, который будет осуществлять свою деятельность без цели получения прибыли.

Вместе с тем, законопроектом, в отличие от действующего регулирования соответствующих отношений, устраняются неоправданные ограничения и предлагаются дополнительные возможности для развития сельскохозяйственных кооперативов.

В частности, сельскохозяйственные кооперативы, действующие с целью получения прибыли (независимо от выбранного вида деятельности) имеют право осуществлять операции с лицами, которые не являются членами или ассоциированными членами таких кооперативов, при условии, что суммарная стоимость таких услуг и операций не превышает 20% выручки кооператива, и без ограничений по переходу права собственности на продукцию своих членов.

Законопроектом также предусмотрена возможность создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативных объединений - так называемых кооперативов второго уровня, которые являются самыми распространенными в мире.

Отмечается, что законопроект вводит возможность принятия решений сельскохозяйственным кооперативом с учетом дополнительного количества голосов членов, пропорционального их участию в хозяйственной деятельности такого кооператива (практика, которая существует в большинстве государств-членов ЕС), сохраняя при этом принцип демократичности в управлении кооперативом.

Так, согласно законопроекту, уставом сельскохозяйственного кооператива, сельскохозяйственного кооперативного объединения, который принимается исключительно по правилу "один член - один голос", может быть предусмотрено, что его члены при принятии решений на общем собрании такого кооператива по всем или части вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания сельскохозяйственного кооператива, имеют дополнительное количество голосов, пропорциональное их участию в хозяйственной деятельности такого кооператива.

Кроме этого, законопроектом предусматривается необходимость создания в каждом сельскохозяйственном кооперативе фонда развития, средства которого и имущество, приобретенное за счет этих средств, не подлежат распределению между его членами.

"Это позволит направлять часть прибыли сельскохозяйственного кооператива (не менее пяти процентов от его чистой прибыли), а также средства государственной поддержки, гранты, международную техническую помощь на развитие материально-технической базы кооперативов, приобретение ими основных средств, реализацию мероприятий по кооперативному образованию, развитию кооперации", - говорится в документе.

Также законопроектом сохраняются положения о государственной поддержке сельскохозяйственной кооперации, а также предлагается создание Агентства содействия развитию сельскохозяйственной кооперации, которое, в частности, будет осуществлять информационную, консультативную и методологическую помощь, направленную на развитие сельскохозяйственной кооперации, разрабатывает предложения по созданию благоприятной налоговой, финансово-кредитной, инвестиционной государственной политики в этой сфере.

Как сообщал УНИАН, количество действующих сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов за 2018 год увеличилось на 20%, с 610 до 735.