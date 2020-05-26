Кабмин направил почти 600 миллионов гривень на погашение долгов перед аграриями

Средства получат более 4 тысяч аграриев, которые приобрели технику и оборудование на 2,7 миллиарда гривень.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило распределение средств в размере 555 миллионов гривень между уполномоченными банками для перечисления их на текущие счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые приобрели технику и оборудование в октябре и ноябре 2019 года в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".

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Отмечается, что вся сумма задолженности по этой программе составляла 564 миллиона гривень, последние 9 миллионов гривень будут утверждены к уплате в ближайшее время. Средства получат 4102 агрария, которые за указанный период приобрели 14 756 единиц техники и оборудования на общую сумму 2,7 миллиарда гривень.

"Для правительства крайне важным является продолжение финансирования программы по технике, ведь за годы своей реализации она демонстрирует положительные экономические эффекты. Так, число производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации возросло в 4,5 раза, что способствовало расширению количества рабочих мест", - приводятся в релизе слова министра Игоря Петрашко.

В релизе также сообщается о росте объема инвестиций на технологическое перевооружение производства, которое в 2017-2019 годах составило около 2 миллиардов гривень. Процент отечественной техники в формировании рынка сельхозтехники и оборудования в Украине вырос до 33% в 2019 с 15,2% в 2017 году.

"Ожидаемый эффект от финансирования программы в 2020 году – это увеличение объемов реализации отечественной техники и оборудования на 15%. Поступления налогов и сборов от участников программы и смежных производств составят около 2,34 миллиарда гривень, из которых более 550 миллионов гривень - налоги на фонд оплаты труда", - говорится в сообщении Минэкономики.

Как сообщал УНИАН, правительство полностью сохранило сумму государственной поддержки аграриев на 2020 год после внесения в бюджет изменений, необходимых для борьбы с распространением коронавируса в Украине. В частности, в бюджете заложены расходы в сумме 4 миллиарда гривень по ключевым направлениям: животноводство, фермерство, садоводство, компенсация стоимости сельхозтехники и компенсация процентов по кредитам.

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