Экспорт семян из Украины в 2020 году вырос почти на треть / REUTERS

Экспорт семян зерновых и масличных культур из Украины за январь-сентябрь 2020 года достиг 16,5 миллиона долларов, что на 30% превысило показатель всего 2019 года (12,7 миллиона долларов).

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Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на доктора экономических наук Александра Захарчука.

"Это - лучшие показатели за последние 10 лет", - отметил Захарчук.

В структуре украинского экспорта семян традиционно доминировала кукуруза – поставки этих семян за 9 месяцев 2020 года в денежном выражении составили 12,2 миллиона долларов, или около 74% всего экспорта.

Основными странами-потребителями этого вида семенного материала являются страны СНГ. В частности, Беларусь в этом году закупила 5,9 тысячи тонн кукурузы на 8 миллионов долларов, Молдова – 400 тонн семян на 900 тысяч долларов.

Отмечается, что Румыния, которая является членом Евросоюза, в этом году увеличила импорт украинских семян кукурузы в 10 раз - до 600 тонн на сумму 1,4 миллиона долларов.

Поставки семенной пшеницы за отчетный период составили 1,4 тысячи тонн на 800 тысяч долларов, больше всего продукции закупили Молдова и Израиль.

Экспорт семян подсолнечника достиг 199 тонн на сумму 1 миллион долларов.

Что этому предшествовало

  • Европейский Союз признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС.
  • По оценкам Семенной ассоциации Украины, потенциал экспорта украинских семян достигает 100 миллионов долларов, при этом доля экспорта в ЕС может вырасти до 10% с практически нуля.

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Автор: Анна Нагорная