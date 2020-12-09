Экспорт семян зерновых и масличных культур из Украины за январь-сентябрь 2020 года достиг 16,5 миллиона долларов, что на 30% превысило показатель всего 2019 года (12,7 миллиона долларов).
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Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на доктора экономических наук Александра Захарчука.
"Это - лучшие показатели за последние 10 лет", - отметил Захарчук.
В структуре украинского экспорта семян традиционно доминировала кукуруза – поставки этих семян за 9 месяцев 2020 года в денежном выражении составили 12,2 миллиона долларов, или около 74% всего экспорта.
Основными странами-потребителями этого вида семенного материала являются страны СНГ. В частности, Беларусь в этом году закупила 5,9 тысячи тонн кукурузы на 8 миллионов долларов, Молдова – 400 тонн семян на 900 тысяч долларов.
Отмечается, что Румыния, которая является членом Евросоюза, в этом году увеличила импорт украинских семян кукурузы в 10 раз - до 600 тонн на сумму 1,4 миллиона долларов.
Поставки семенной пшеницы за отчетный период составили 1,4 тысячи тонн на 800 тысяч долларов, больше всего продукции закупили Молдова и Израиль.
Экспорт семян подсолнечника достиг 199 тонн на сумму 1 миллион долларов.
Что этому предшествовало
- Европейский Союз признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС.
- По оценкам Семенной ассоциации Украины, потенциал экспорта украинских семян достигает 100 миллионов долларов, при этом доля экспорта в ЕС может вырасти до 10% с практически нуля.
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