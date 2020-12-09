Украина за девять месяцев текущего года экспортировала семян на 16,5 млн долл.

Экспорт семян зерновых и масличных культур из Украины за январь-сентябрь 2020 года достиг 16,5 миллиона долларов, что на 30% превысило показатель всего 2019 года (12,7 миллиона долларов).

Читайте такжеУкраина стала первой в Европе по экспорту меда

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на доктора экономических наук Александра Захарчука.

"Это - лучшие показатели за последние 10 лет", - отметил Захарчук.

В структуре украинского экспорта семян традиционно доминировала кукуруза – поставки этих семян за 9 месяцев 2020 года в денежном выражении составили 12,2 миллиона долларов, или около 74% всего экспорта.

Основными странами-потребителями этого вида семенного материала являются страны СНГ. В частности, Беларусь в этом году закупила 5,9 тысячи тонн кукурузы на 8 миллионов долларов, Молдова – 400 тонн семян на 900 тысяч долларов.

Отмечается, что Румыния, которая является членом Евросоюза, в этом году увеличила импорт украинских семян кукурузы в 10 раз - до 600 тонн на сумму 1,4 миллиона долларов.

Поставки семенной пшеницы за отчетный период составили 1,4 тысячи тонн на 800 тысяч долларов, больше всего продукции закупили Молдова и Израиль.

Экспорт семян подсолнечника достиг 199 тонн на сумму 1 миллион долларов.

Что этому предшествовало

Европейский Союз признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС.

По оценкам Семенной ассоциации Украины, потенциал экспорта украинских семян достигает 100 миллионов долларов, при этом доля экспорта в ЕС может вырасти до 10% с практически нуля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная