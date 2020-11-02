Средства получат 1104 агрария, которые приобрели 2411 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило распределение средств в размере 122,8 млн грн сельхозпроизводителям, которые приобрели технику и оборудование отечественного производства в текущем году.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Средства получат 1104 агрария, которые приобрели 2411 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования и подали заявки на частичную компенсацию в сентябре 2020 года.

«Аграриям уже компенсировали почти миллиард гривен за покупку отечественной сельхозтехники и оборудования. Мы ожидаем, что объем компенсации по заявкам по этой программе превысит запланированный ресурс, поэтому Минэкономики уже инициировало соответствующие изменения относительно перераспределения средств из других программ. Позиция министерства в том, чтобы удовлетворить потребности всех сельхозпроизводителей, которые подали документы на господдержку», — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Общая сумма профинансированной компенсации по состоянию на указанную дату составляет 986,3 млн грн. В частности, средства получили 3601 аграриев, которые за указанный период приобрели 7447 единиц сельхозтехники и оборудования.

Распределение средств

В ноябре 2019 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что украинцы смогут брать гривневые кредиты под покупку земли по ставке 3-5% после принятия закона о рынке земли.

30 января 2020 года заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что государственная программа по удешевлению кредитов для аграриев в 2020 году бюджетом в 1,2 миллиарда гривень будет работать по трем направлениям, одним из которых будет компенсация процентов по кредитам на покупку сельхозземель.

В феврале 2020 года Кабинет министров принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который должен был упростить получение кредитов для малых фермеров, не имеющих кредитной истории.

В июне министерство утвердило новое распределение средств в размере 104,5 млн грн сельхозпроизводителям, которые приобрели технику и оборудование отечественного производства в декабре 2019 года и январе–мае 2020 года.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 3 августа утвердило распределение средств в размере 124,9 млн грн для компенсации субъектам хозяйствования АПК за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь–июнь 2020 года.

6 августа 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило перечисление 47 млн грн компенсации аграрным производителям за покупку отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования.

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Автор: УНИАН