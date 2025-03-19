В Украине дорожает базовый продукт: сколько сейчас стоит килограмм

Стоимость продукта может составить 28 гривень за килограмм.

Цены на сахар в Украине постепенно растут. Экспорт и сезонные факторы создают предпосылки для подорожания продукта в будущем.

Аналитики Всеукраинского аграрного совета отметили, что в среднем отпускные цены производителей колеблются в пределах 24,60−25,30 грн/кг.

"Многие заводы сейчас выкупают квоты под европейский рынок. В то же время украинские производители уже адаптировались к внешним поставкам еще до открытия ЕС - мы экспортировали продукцию в Турцию, Камерун, Кот-д'Ивуар, Индонезию и Израиль. Спрос из этих стран сохраняется, а дополнительный интерес со стороны Европы только усиливает рост цен", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Украине наблюдается традиционный рост цен с начала года, который продлится до середины лета.

"Сезонно мы видим рост котировок с января по июнь-июль. Учитывая текущие рыночные факторы, условные цены могут выйти на уровень 27−28 грн/кг с НДС," - спрогнозировали эксперты.

Цены на сахар в супермаркетах Украины

В Auchan сахар-песок можно купить по 30,90 грн/кг.

В АТБ фасованный сахар продают по 29,90 грн/кг со скидкой.

В Сильпо цены на этот продукт стартуют от 33,88 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил о том, что в Украине растет инфляция, и этот процесс будет продолжаться. Он напомнил, что на цены в стране влияет импорт и война.

Кроме того, цены на два самых популярных в Украине продукта - хлеб и сало - в супермаркетах подскочили.

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