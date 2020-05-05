Будут ли ограничивать экспорт пшеницы: Минэкономики решит до июля

Министр отметил, что вопрос продовольственной безопасности остается одним из актуальных для Украины на ближайшие годы.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует ближе к июлю определиться с объемами пшеницы, экспорт которой может быть ограничен в 2020-2021 маркетинговом году для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Читайте такжеЭкономист спрогнозировал, какие важные пищевые продукты могут подорожать

Об этом во время брифинга заявил глава министерства Игорь Петрашко.

Так он прокомментировал действие нынешнего меморандума между министерством и экспортерами по предельному вывозу пшеницы до конца текущего маркетингового года, благодаря которому государство планировало обеспечить продовольственную безопасность, отсутствие дефицита и стабилизацию цен.

"На данный момент запасы, согласованные этим меморандумом, в два раза больше, это разница где-то на 1-1,5 миллиона тонн от того уровня, который был в прошлом году. Понятно, что, подойдя к июлю, когда у нас будет новый урожай, мы сбалансированно проанализируем и примем решение, каким образом мы хотим сбалансировать 2020-2021 маркетинговый год. У нас продовольственная безопасность будет важным вопросом и в следующем году. Я считаю, что будет такое же рыночное конструктивное решение по балансу, на который мы хотим выйти в 2021 году", - сказал министр.

Также Петрашко добавил, что министерство не принимало пока никакого решения относительно возможного ограничения вывоза из Украины кукурузы – сейчас ведется диалог с экспортерами.

Как сообщал УНИАН, Минэкономики и участники зернового рынка Украины подписали меморандум об установлении предельного объема пшеницы, который может быть экспортирован из страны до 30 июня 2020 года. Этот объем установлен на уровне 20,2 миллиона тонн.