В Украине резко выросла прибыльность молока

При этом в марте 2020 года прибыльность производства молока была на 6,9% выше, чем в марте прошлого года.

Прибыльность производства молока в Украине в январе-марте 2020 года увеличилась почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

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"Это был самый прибыльный первый квартал для профессиональных производителей молока за последние шесть лет, но прибыли молочных фермеров падают уже пять месяцев подряд. Показатель условной доходности производства молока в январе-марте 2020 был на 16,7% выше, чем за тот же период предыдущего года, и на 12,7% выше, чем в среднем за первые кварталы предыдущих 8 лет", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом в марте 2020 года прибыльность производства молока была на 6,9% выше, чем в марте прошлого года, но сократилась на 4% по сравнению с февралем.

Эксперт считает, что в апреле можно ожидать резкого снижения прибыльности производства молока.

"С одной стороны, упадут цены на сырое молоко, так как спрос на продукцию падает по всему миру, в то время как молоко продолжает производиться, так же как и молочные продукты. С другой стороны, корма в гривне пока дорожают, преимущественно за счет девальвации", - написал Ярмак.

Также он прогнозирует "обвал" спроса на молочную продукцию в 2020 году на мировом рынке, чему будет способствовать фактор закрытия сектора HoReCa (отельно-ресторанного бизнеса и кейтеринга) из-за пандемии коронавируса в мире.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство молока в Украине в январе-феврале сократилось на 2,4% - до 1,11 миллиона тонн.

По итогам 2019 года производство молока сократилось на 3,7% и впервые за годы независимости Украины упало ниже 10 миллионов тонн - до 9,68 миллиона тонн.

Согласно прогнозу Национального научного центра "Институт аграрной экономики", производство молока в Украине к 2030 году может сократиться до 8,8 миллиона тонн.