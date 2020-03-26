Рада может отменить акциз на спирт для производителей антисептиков - "Укрспирт"
Верховная Рада на внеочередной сессии может рассмотреть законопроект об отмене акцизного налога на покупку спирта для производителей антисептиков.
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Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия "Укрспирт".
"Более недели назад мы ("Укрспирт" - УНИАН) вместе с Кабинетом министров подготовили законопроект об отмене платы за акциз для предприятий, производящих антисептики. Речь идет о большой разнице в цене - 1 литр спирта без акциза стоит 37 гривень, а с акцизом - 184 гривни. Мы считаем, что такой закон очень нужен в условиях эпидемии коронавируса. Поэтому ждем от депутатов положительного голосования за наш законопроект в ближайшее время", - цитируются в сообщении слова исполняющего главы "Укрспирта" Сергея Блескуна.
В пресс-службе также сообщили, что до 30 июня в "Укрспирте" действует упрощенная процедура закупки спирта - покупателям (юридическим лицам или ФОПам) нужно подписать упрощенный договор с государственным предприятием, оплатить счет и забрать приобретенный спирт с завода. Однако такой механизм действует в случае, если покупателю нужно не более 1 тысячи литров спирта в квартал, добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, 23 марта Кабинет министров Украины принял решение до 1 июня запретить экспорт из страны этилового спирта.
Ранее госпредприятие "Укрспирт" дополнительно запустило работу 4 заводов из-за повышенного спроса на спирт на фоне распространения коронавируса в Украине. Кроме того, предприятие сообщило о готовности обеспечить спиртом медицинские учреждения Украины.
Также "Укрспирт" выразил готовность поставлять сырье украинскому алкогольному холдингу Global Spirits, который намерен перепрофилировать свои мощности для борьбы с эпидемией коронавируса и производить дезинфекторы и санитайзеры.
Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли Украины.
Правительство начало приватизацию госпредприятия "Укрспирт", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года. На продажу будет выставлен 41 завод предприятия.