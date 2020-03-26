Рада может отменить акциз на спирт для производителей антисептиков - "Укрспирт"

Отмена акцизного налога позволит производителям антисептиков закупать спирт по цене 37 гривень за литр вместо 184 гривень.

Верховная Рада на внеочередной сессии может рассмотреть законопроект об отмене акцизного налога на покупку спирта для производителей антисептиков.

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Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия "Укрспирт".

"Более недели назад мы ("Укрспирт" - УНИАН) вместе с Кабинетом министров подготовили законопроект об отмене платы за акциз для предприятий, производящих антисептики. Речь идет о большой разнице в цене - 1 литр спирта без акциза стоит 37 гривень, а с акцизом - 184 гривни. Мы считаем, что такой закон очень нужен в условиях эпидемии коронавируса. Поэтому ждем от депутатов положительного голосования за наш законопроект в ближайшее время", - цитируются в сообщении слова исполняющего главы "Укрспирта" Сергея Блескуна.

В пресс-службе также сообщили, что до 30 июня в "Укрспирте" действует упрощенная процедура закупки спирта - покупателям (юридическим лицам или ФОПам) нужно подписать упрощенный договор с государственным предприятием, оплатить счет и забрать приобретенный спирт с завода. Однако такой механизм действует в случае, если покупателю нужно не более 1 тысячи литров спирта в квартал, добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Кабинет министров Украины принял решение до 1 июня запретить экспорт из страны этилового спирта.

Ранее госпредприятие "Укрспирт" дополнительно запустило работу 4 заводов из-за повышенного спроса на спирт на фоне распространения коронавируса в Украине. Кроме того, предприятие сообщило о готовности обеспечить спиртом медицинские учреждения Украины.

Также "Укрспирт" выразил готовность поставлять сырье украинскому алкогольному холдингу Global Spirits, который намерен перепрофилировать свои мощности для борьбы с эпидемией коронавируса и производить дезинфекторы и санитайзеры.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли Украины.

Правительство начало приватизацию госпредприятия "Укрспирт", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года. На продажу будет выставлен 41 завод предприятия.