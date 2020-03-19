Украина приостановила экспорт спирта из-за коронавируса

"Укрспирт" возобновит экспорт спирта после полного обеспечения внутреннего рынка.

Госпредприятие "Укрспирт" временно приостановило экспорт спирта из Украины.

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Как сообщила пресс-служба компании, такое решение принято руководством предприятия в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.

"Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и извне. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины. Недопустимой считаем ситуацию, если бы к нам обратились медицинские учреждения с просьбой продать спирт, а у нас его не было бы", – цитируется в сообщении и.о. главы предприятия Сергей Блескун.

Он также добавил, что экспорт спирта будет восстановлен после полного обеспечения внутреннего рынка.

Как сообщал УНИАН, "Укрспирт" дополнительно запустил работу 4 заводов из-за повышенного спроса на спирт на фоне распространения коронавируса в Украине.

Ранее "Укрспирт" заявил о готовности обеспечить спиртом медицинские учреждения Украины.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли Украины.

Правительство начало приватизацию госпредприятия "Укрспирт", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года. На продажу будет выставлен 41 завод предприятия.