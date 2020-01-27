Гонконг усилил санитарные требования к импорту яиц из Украины

Изменения вступили в силу 27 января.

Гонконг усилил санитарные требования к импорту столовых яиц из Украины - теперь поставки будут осуществляться только при наличии экспертных заключений об отсутствии антибиотиков в продукции.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Начиная с 27 января 2020 года осуществление экспорта столовых яиц из авторизованных компетентным органом Гонконга предприятий возможно только при наличии подтверждений (экспертные заключения уполномоченных аккредитованных лабораторий), что каждая партия экспортируемых столовых яиц не содержит антибиотиков группы фторхинолонов, салиномицин и является безопасной для потребления человеком", - говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба обращает внимание участников рынка на то, что экспорт столовых яиц в специальный административный район Гонконг возможен только при неукоснительном соблюдении санитарных требований.

Как сообщал УНИАН, Беларусь приостановила импорт курятины и яиц из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области, зафиксированной 20 января.

Ранее из-за птичьего гриппа Евросоюз приостановил импорт украинской курятины и продуктов из птицы, однако на яйца и яичную продукцию ограничения не распространяются.

По данным Госстата, производство яиц в Украине в 2019 году выросло на 3,4% - до 16,6 миллиарда штук.