Птичий грипп: Беларусь приостановила импорт курятины и яиц из Винницкой области

Ограничения распространяются на большинство видов продукции птицеводства.

Беларусь временно приостановила импорт украинской курятины, яиц и других продуктов птицеводства из Винницкой области из-за вспышки птичьего гриппа.

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Об этом говорится в указании департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Согласно документу, в связи с зарегистрированным случаем заболевания птиц высокопатогенным гриппом, с 24 января 2020 года вводятся временные ограничения на ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, а также пуха и пера.

Также приостановлен ввоз кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения (кроме добавок и прошедших термическую обработку кормов для кошек и собак).

“Одновременно приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров (грузов) на территорию Республики Беларусь из Винницкой области Украины”, - отмечается в указании.

Как сообщал УНИАН, 20 января этого года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года случай птичьего гриппа в Украине – на агропредприятии “Хутор” в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили 22 тыс. голов домашней птицы.

23 января Европейский Союз временно приостановил импорт из Украины мяса и мясной продукции из птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа.