Стало известно, кто будет заниматься аграрными вопросами в Минэкономики

На должность замминистра по аграрным вопросам назначена Инна Метелева, а на должность замминистра по вопросам регионального развития - Юлия Свириденко.

Кабинет министров Украины назначил двух заместителей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Кабмина.

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Согласно сообщению, на должность заместителя министра по аграрным вопросам назначена Инна Метелева, а на должность заместителя министра по вопросам регионального развития назначена Юлия Свириденко.

Также пресс-служба сообщает о начале работы правительства над инструментами по удешевлению кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения. Согласно сообщению, соответствующее распоряжение Кабинет министров принял на заседании.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Кабмин назначил ряд заместителей министров.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителем министра был назначен Сергей Николайчук.

Справка УНИАН. Инна Метелева работала в госорганах Украины - Государственном казначействе и Министерстве финансов, проектах USAID (специализация - экономика, финансы и стратегическое планирование). А также занимала должность заместителя председателя правления корпорации «Сварог Вест Груп» почти 10 лет (2008-2017 гг.).

Юлия Свириденко была и.о. председателя Черниговской областной государственной администрации в 2018 году, до этого - первым заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации. Имеет экономическое образование, опыт работы привлечения инвестиций в Черниговскую область, в том числе китайских.