Сотрудники Nutella бастуют: производство упало в пять раз (видео)

Митингующие разложили костер, установили палатки и повесили плакаты.

Из-за протеста сотрудников завод Nutella работает лишь на одну пятую мощности.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Участники забастовки требуют повысить зарплату на 4,5% и выплатить им премию в размере 900 евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что митингующие разложили костер, установили палатки и повесили плакаты.

"Производитель утверждает, что пока запасов шоколадной пасты хватает, поэтому потребитель не почувствует дефицита", - подчеркивает издание.

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