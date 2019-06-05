Сотрудники Nutella бастуют: производство упало в пять раз (видео)
14:51, 05 июня 2019Агро
184 0
Митингующие разложили костер, установили палатки и повесили плакаты.
Иллюстрация / REUTERS
Из-за протеста сотрудников завод Nutella работает лишь на одну пятую мощности.
Читайте такжеУкраина увеличила экспорт шоколада в Евросоюз
Об этом сообщает ТСН.ua.
"Участники забастовки требуют повысить зарплату на 4,5% и выплатить им премию в размере 900 евро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что митингующие разложили костер, установили палатки и повесили плакаты.
"Производитель утверждает, что пока запасов шоколадной пасты хватает, поэтому потребитель не почувствует дефицита", - подчеркивает издание.
Подробности смотрите в видеоматериале:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter