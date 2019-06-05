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Сотрудники Nutella бастуют: производство упало в пять раз (видео)

14:51, 05 июня 2019
Агро
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Участники забастовки требуют повысить зарплату на 4,5% и выплатить им премию в размере 900 евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что митингующие разложили костер, установили палатки и повесили плакаты.

"Производитель утверждает, что пока запасов шоколадной пасты хватает, поэтому потребитель не почувствует дефицита", - подчеркивает издание.

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Теги: #забастовка#шоколад