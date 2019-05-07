В Украине значительно подорожал хлеб: на сколько и почему

Белый хлеб в Украине за последние двенадцать месяцев подорожал на треть, черный - на 39%.

Стоимость белого хлеба в Украине за последние двенадцать месяцев - с марта 2018 по март 2019 года - выросла на треть, черного - на 39%, сообщила пресс-служба компании Pro-Consulting.

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"Социальный белый хлеб за год вырос в цене на 30%, а черный хлеб - на 39%", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что подорожание хлеба связано с увеличением цен на основные сырьевые составляющие, такие как мука, сахар, яйца, масложировая продукция, а также с ростом цен на энергоносители.

Кроме того, по словам экспертов, производство хлеба в Украине за первые три месяца 2019 года составило 220 тыс. тонн, что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди факторов, повлиявших на снижение производства хлебобулочных изделий в Украине, аналитики также отмечают снижение покупательной способности населения, рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, возникновение большого количества хлебопекарных предприятий малой мощности, а также сложные условия доставки продукции в отдаленные от областных и районных центров населенные пункты в связи с отсутствием транспортной инфраструктуры.

"Аналитики компании Pro-Consulting отмечают, что на сегодня в Украине легально производят не более 30% хлебобулочных изделий. Это значит, что остальные 70% — теневые производители. Также эксперты отмечают, что рынок хлеба продолжает сокращаться, а цены на него продолжают расти", - добавили в пресс-службе.

При этом, по словам экспертов, частично компенсировать сокращение рынка хлебобулочных изделий возможно путем переориентации производства на продукцию, которая приобретает большую популярность - диетический хлеб, хлеб с добавками, багеты, хлеб с улучшенными вкусовыми качествами.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2018 году составило 949 млн тонн, что на 9,6% меньше показателя за 2017 год. При этом объем производства муки в 2018 году сократился на 13,9% - до 1,6 млн тонн.