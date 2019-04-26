Минагропрод похвастался успехами весенней посевной

В частности, пшеницей засеяно 156 тысяч га, или 95% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 25 апреля засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 2,1 миллиона га, или 94% запланированных площадей, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеница посеяна на площади 156 тысяч га, или 95% к прогнозу, яровой ячмень - 1,5 миллиона га (96%), овес - 188 тысяч га (96%), кукуруза - 1,2 миллиона га (27%), горох - 286 тысяч га (87%), подсолнечник - 2,2 миллиона га (38%), соя - 177 тысяч га (10%).

Кроме того, украинские аграрии посеяли 206 тысяч га сахарной свеклы, или 84% к прогнозу.

В пресс-службе отметили, что обеспеченность семенами яровых в регионах составляет 595 тысяч тонн, или 100% общей потребности, которая составляет 594 тысячи тонн семян.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Украине начался сев ранних яровых зерновых и зернобобовых.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.