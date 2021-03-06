Согласно исследованию Программы ООН по окружающей среде, каждый житель Украины выбрасывает в год по 70 кг продовольствия.

Жители Земли выбрасывают треть всего производимого продовольствия.

Об этом сообщается в новом отчете Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), информирует Центр новостей ООН.

Согласно исследованию, более 930 млн тонн продовольствия, проданного в 2019 году, оказалось не на столах потребителей, а в мусорных ящиках.

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В целом, по данным экспертов ЮНЕП, потери составляют около 17% всего производимого продовольствия. Еще какое-то количество продуктов питания не доходит до прилавка: остается гнить на поле или портится при транспортировке. Получается, что жители планеты выбрасывают треть всего производимого продовольствия.

Авторы опубликованного доклада провели всесторонний анализ проблемы и разработали рекомендации, связанные с подсчетом потерь продовольствия.

«Если мы действительно хотим справиться с изменением климата, спасти биоразнообразие и решить проблему загрязнения воздуха, частный сектор, правительства и рядовые граждане должны принять участие в работе по сокращению потерь продовольствия», – заявил исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.

По данным экспертов ЮНЕП, каждый житель Украины, Словакии и Румынии выбрасывает в год по 70 кг продовольствия. Наименее бережливы в регионе венгры – там на каждого жителя приходится по 90 кг продовольственных потерь в год. В Армении и Азербайджане – это уже другой регион в классификации ЮНЕП – этот показатель еще выше: 93 кг в год на человека.

Принято считать, что продукты питания выбрасывают в богатых странах, однако, как выяснилось, эта проблема распространена повсюду, хотя из беднейших стран мира сложнее получить достоверную информацию. В целом, по данным исследования, жители планеты выбрасывают до 11% покупаемого продовольствия, рестораны – 5%, а торговые сети – 2%.

В результате страдает окружающая среда – до 10% эмиссий парниковых газов связывают именно с продовольственными потерями.

В 2019 году, еще до пандемии, 690 млн человек страдали от нехватки продовольствия, а 3 млрд жителей планеты не могли позволить себе здоровое питание. Пандемия существенно ухудшила эти показатели.

Авторы исследования настоятельно призывают всех людей в мире не выбрасывать продукты питания. Они также рекомендуют включить борьбу с продовольственными потерями в национальные планы по противодействию изменению климата. Этот вопрос будет обсуждаться на Саммите продовольственных систем, который генеральный секретарь ООН планирует созвать в этом году.

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Автор: Виктория Токарева