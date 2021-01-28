Слонам снег пришелся по душе / скриншот из видео
В зверинце Аризоны слоны обрадовались внезапному снегопаду.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Такая погода обычно в жарком штате большая редкость - поэтому большинство животных, как только заснежило - скрылись по теплым загонам.
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А вот слонам снег пришелся по душе. Особенно зимняя погода порадовала самых маленьких: слоненка Пензе и его старшую сестру Нанди – они увлеченно ловили снежинки и метались по вольеру.
В зверинце Аризоны слоны обрадовались внезапному снегопаду
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