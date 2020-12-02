Почти что за год амазонские тропические леса потеряли 11088 квадратных километров.

Масштабы вырубки тропических лесов Амазонии в Бразилии достигли наибольшего показателя с 2008 года.

Об этом заявили в космическом агентстве страны (INPE), передает Hromadske со ссылкой на BBC.

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По данным агентства, в период с августа 2019 по июль 2020 года амазонские тропические леса потеряли 11088 квадратных километров. Это на 9,5% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Пока речь идет о предварительных данных, окончательные цифры INPE опубликует в начале 2021 года. Однако на объявлении этих данных присутствовал вице-президент Гамильтон Моуран.

Ученые указывают на тот факт, что вырубка лесов ускорилась после победы Жаира Болсонару на выборах президента страны. После вступления в должность он поощрял расширение сельскохозяйственных угодий и горнодобывающей деятельности в тропических лесах.

За это президента Бразилии критикуют экологи. Также его обвиняли в недостаточных усилиях во время борьбы с пожарами в Амазонии. Сам же Болсонару говорил в 2019-м, что в пожарах виноват Леонардо ди Каприо. Актер, как ни странно, эти обвинения отверг.

Также президент Бразилии критиковал космическое агентство страны из-за публикации данных о вырубке лесов. По его мнению, эти данные INPE порочат репутацию Бразилии в мире.

Справка УНИАН. Дождевые леса Амазонии - самый крупный в мире тропический лес, расположенный на обширной, почти плоской, равнине, охватывающей почти весь бассейн реки Амазонки. Они являются важной составляющей природной системы регулирования климата, поглощая более 15% углекислого газа в атмосфере. За это их называют «легкими планеты».

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Автор: УНИАН