Конструкцию сделали для речки Уды, которая протекает через всю Харьковскую область.

Первый в Украине речной мусорный "капкан" был установлен в Харькове. Расположили его на реке возле поселка Бабаи, откуда летом вывезли более ста тонн хлама.

Об этом говорится в сюжет ТСН.

Создал "мусорный капкан" украинский айтишник, который после работы приходил на завод, где бесплатно предоставили станки и металл. Двухтонную конструкцию сделали для речки Уды, которая протекает через всю Харьковскую область. Летом волонтеры возле села Бабаи убрали из реки накопленный десятилетиями мусор, а это 110 тонн.

Читайте такжеВоспетое Лесей Украинкой в "Лесной песне" озеро может исчезнуть навсегда (видео)Прототип "мусорного капкана" увидел в Интернете харьковский экоактивист Артем Приходько. Принцип работы "капкана" заключается в том, что мусор течением заносит в специальный контейнер, а дальше уже чистая вода спускается к дамбе. Остается только собрать мусор.

Инициаторы надеются, что такая идея поможет очистить реку. Если идея сработает, то такие "капканы" появятся и на других реках.

Как ранее сообщал УНИАН, сотни волонтеров убрали остров Джарылгач в Херсонской области после курортного сезона. Акцию организовала экологическая команда одной из херсонских школ.

Все мешки с находками доставили на материк. Перед тем, как вывезти собранный мусор на мусорный полигон, его обещали рассортировать.

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Автор: Анастасия Горбачева