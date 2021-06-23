По словам гендиректора компании, они уже готовятся реализовать пилотные проекты.

Международная горно-металлургическая группа «Метинвест» рассматривает перспективы использования водорода на производстве для снижения вредных выбросов СО2 в атмосферу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по случаю пятнадцатилетия «Метинвеста» сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

Читайте такжеПри поддержке "Метинвеста" стартовали работы по возрождению "Хортицы" - директор заповедникаПо его словам, в мире не существует технологий по улавливанию выбросов СО2, поэтому единственный способ снижать углеродный след - это менять технологические процессы, которые уже существуют, а также внедрять абсолютно новые технологии.

«Сейчас мы активно прорабатываем проекты по постройке комплекса прямого восстановления железа вместе с электрометаллургией для производства с низким выбросом СО2. Либо в перспективе с использованием водорода, где СО2 вообще нулевое, для производства стали на наших площадках», - сказал Рыженков.

По его словам, для этого рассматриваются площадки в Запорожье и Мариуполе, где будет реализован пилотный проект в ближайшие год-полтора.

Гендиректор также отметил, что компания «Метинвест» уже прорабатывает проекты, позволяющие найти технологию, которая будет основана на экологически чистых источниках энергии, чтобы в конечном счете снизить углеродный след.

«Совместно с нашими партнерами мы начали прорабатывать тему водорода. Это важно потому, что если в модуле прямого восстановления железа мы заменяем газ на водород, то в этой части мы вообще убираем какой либо углеродный след», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» в 2020 году увеличил производство металлопродукции на 4% по сравнению с 2019 годом – до 9,1 млн тонн. В прошлом году группа увеличила производство чугуна на 7% - до 8,5 млн тонн, выплавку стали нарастила на 9% - до 8,3 млн тонн.

Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

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Автор: Иван Бойко