В Греции выпустили в лес детенышей бурого медведя (фоторепортаж)

На свободе оказались двое медвежат, которых назвали Брэдли и Купер.

В Греции в деревне Нимфайо из медвежьего заповедника NGO Arcturos выпустили в лес детенышей бурого медведя.

На свободе оказались двое медвежат, которых назвали Брэдли и Купер.

Ранее УНИАН сообщал, как в океанариуме Токио животные гуляют в зонах для посетителей и готовятся к онлайн-шоу.

А в Аргентине на улицы пустого города вышли морские львы.