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В Греции выпустили в лес детенышей бурого медведя (фоторепортаж)

14:03, 04 мая 2020
Экология
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В Греции в деревне Нимфайо из медвежьего заповедника NGO Arcturos выпустили в лес детенышей бурого медведя.

На свободе оказались двое медвежат, которых назвали Брэдли и Купер.

Ранее УНИАН сообщал, как в океанариуме Токио животные гуляют в зонах для посетителей и готовятся к онлайн-шоу.

А в Аргентине на улицы пустого города вышли морские львы.

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