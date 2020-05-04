В Греции выпустили в лес детенышей бурого медведя (фоторепортаж)
14:03, 04 мая 2020Экология
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На свободе оказались двое медвежат, которых назвали Брэдли и Купер.
В Греции в деревне Нимфайо из медвежьего заповедника NGO Arcturos выпустили в лес детенышей бурого медведя.
На свободе оказались двое медвежат, которых назвали Брэдли и Купер.
Ранее УНИАН сообщал, как в океанариуме Токио животные гуляют в зонах для посетителей и готовятся к онлайн-шоу.
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