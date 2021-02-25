Барана назвали Бараком / скриншот
35 килограммов шерсти состригли с дикого барана, которого нашли в лесу австралийского штата Виктория.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, животное обнаружил местный житель и завез на одну из местных ферм.
На ферме барана осмотрели и решили немедленно стричь. Ведь из-за огромного количества шерсти он почти не видел и едва ходил. Это, очевидно, была его первая стрижка.
Кстати, барана назвали Бараком и оставили жить среди домашних животных.
Новости мира: в Австралии нашли дикого барана, с которого состригли 35 килограммов шерсти
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