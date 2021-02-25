Животное нашли в лесу. Наверное, для барана это стала первая стрижка в жизни.

35 килограммов шерсти состригли с дикого барана, которого нашли в лесу австралийского штата Виктория.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, животное обнаружил местный житель и завез на одну из местных ферм.

На ферме барана осмотрели и решили немедленно стричь. Ведь из-за огромного количества шерсти он почти не видел и едва ходил. Это, очевидно, была его первая стрижка.

Кстати, барана назвали Бараком и оставили жить среди домашних животных.

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Автор: УНИАН