Этот способ в будущем сможет снизить загрязнение атмосферы топливом самолетов.

Исследователи из Оксфордского и Кембриджского университетов в лабораторных условиях превратили углекислый газ на реактивное топливо с помощью дешевого катализатора на основе железа.

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Они говорят, что этот способ в будущем сможет снизить загрязнение атмосферы так называемыми "следами" от самолетов, пишет Science alert.

Количество производимого жидкого топлива пока маловато для реального полета, но если технологию удастся усовершенствовать, самолет сможет летать самостоятельно – благодаря "перевариванию" воздуха.

"Этот процесс обеспечивает привлекательный путь не только к сокращению выбросов углекислого газа, но и к производству возобновляемого и экологически чистого топлива", – пишут ученые.

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Автор: УНИАН