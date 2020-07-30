В Уганде браконьер получил 11 лет тюрьмы за убийство редкой гориллы

Трое других подозреваемых в убийстве животного еще ожидают приговора суда.

В Уганде браконьера Феликса Бямукаму приговорили к 11 годам заключения за то, что он незаконно заехал в заповедник и убил редкую горную гориллу по имени Рафики. Экологи называют животное одной из самых известных горилл страны.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

Сначала Бямукама заявлял, что он вместе с тремя другими людьми заехал в заповедник для охоты на мелких животных. Однако на него напала горилла, поэтому ему пришлось убить животное во время самообороны. Но впоследствии человек признал себя виновным и в незаконном въезде в заповедник, и убийстве гориллы.

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Также он признал вину в убийстве маленькой антилопы, кустарниковой свиньи, а также в том, что владел живой кустарниковой свиньей и мясом антилопы.

Трое других подозреваемых в убийстве животного еще ожидают приговора суда.

Рафики исчез 1 июня, а уже на следующий день нашли его тело. Экспертиза показала, что гориллу убили острым предметом.

Горилле было примерно 25 лет и она была лидером 17 других горных горилл, говорят защитники природы. Эта группа любила контактировать с людьми в заповеднике.

Экологи переживают, что без лидера группа нестабильна и может распасться, а это повлияет на их способности к выживанию.

Управление дикой природы Уганды заявило, что сейчас горные гориллы в стране находятся на грани вымирания — их осталось до тысячи особей.

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