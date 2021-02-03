Закрытие агломерационного передела на Южном ГОКе существенно улучшит экологическую ситуацию в Кривом Роге.

Одно из крупнейших промышленных предприятий Кривого Рога – Южный горно-обогатительный комбинат – ликвидировал агломерационный цех, благодаря чему ему удалось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 96%.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Ликвидация агломерационного передела на Южном комбинате, в первую очередь, соблюдение законодательства Украины о переходе к европейским экологическим стандартам. Важно, чтобы предприятие выпускало высокомаржинальную продукцию с минимальными последствиями для окружающей природной среды. Закрытие цеха – шаг на пути к созданию экологически чистого предприятия", – прокомментировал генеральный директор АО "ЮГОК" Константин Федин.

Отмечается, что наблюдательный совет Южного ГОКа утвердил закрытие производства еще в сентябре 2020 года, а в феврале 2021 года подрядная организация должна приступить к демонтажу оборудования, зданий и сооружений цеха.

При этом агломерационный цех прекратил выпуск железорудного сырья в октябре 2019 года после консервации доменного передела на Днепровском металлургическом заводе, ведь Южный ГОК поставлял на это предприятие 95% выпущенного агломерата. Сотрудников комбината перевели на работу в другие структурные подразделения ЮГОКа.

В будущем на месте агломерационного цеха планируется построить фабрику окомкования, на которой планируют выпускать DR окатыши с содержанием железа более 67%.

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Автор: УНИАН