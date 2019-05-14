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В китайском сафари-парке публике впервые показали стаю маленьких жирафов (видео)

11:33, 14 мая 2019
Спасение видов
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Жители африканской саванны разгуливали по лужайке и лакомились свежей зеленью

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Детенышам от одного до двух лет. Пока жители африканской саванны разгуливали по лужайке и лакомились свежей зеленью, люди наблюдали за ними из кабинок канатной дороги и вагончиков.

Смотрители говорят – несмотря на то, что воспитанники давно переросли их по росту, они все еще малыши, которые требуют внимания и заботы.

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Теги: #Китай#зоопарк#жираф