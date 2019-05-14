В китайском сафари-парке публике впервые показали стаю маленьких жирафов (видео)

Детенышам от одного до двух лет.

В сафари-парке китайской провинции Гуандун впервые показали публике стаю маленьких жирафов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Детенышам от одного до двух лет. Пока жители африканской саванны разгуливали по лужайке и лакомились свежей зеленью, люди наблюдали за ними из кабинок канатной дороги и вагончиков.

Смотрители говорят – несмотря на то, что воспитанники давно переросли их по росту, они все еще малыши, которые требуют внимания и заботы.