Ученые обнаружили неизвестный ранее вид гадюки (фото)

Новому виду ученые присвоили имя Bothrops sonene - по названию реки, которая протекает в регионе Мадре-де-Дьос и на языке местных индейцев звучит как Сонене.

На территории Национального парка Бауаха-Сонене в юго-восточной части перуанской Амазонии биологи обнаружили ранее неизвестный вид гадюки.

Об этом сообщила Национальная служба природных территорий, охраняемых государством страны. Новому виду ученые присвоили имя Bothrops sonene - по названию реки, которая протекает в регионе Мадре-де-Дьос и на языке местных индейцев звучит как Сонене.

Гадюка отличается от других тем, что имеет светло-зеленый цвет с пятнами в форме буквы «С» на спине и своеобразной формой чешуек на голове и теле.

Читайте такжеПовязка, вода, таблетки от аллергии: инструкция, как действовать, когда укусила змея (видео)

Bothrops sonene относится к семейству гадюковых или виперовых. Они имеют пару относительно длинных, полых внутри зубов, которые используются для выделения яда из ядовитых желез, находящихся за верхней челюстью.

Новый вид гадюки серпентологи обнаружили во время мониторинга биоразнообразия Национального парка Бауаха-Сонене.

Как сообщал УНИАН, ранее подвид леопарда, который считается вымершим, дымчатый леопард Тайваня, был замечен несколькими свидетелями в пустыне на юго-востоке Тайваня.