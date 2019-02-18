Еда для котов: чем и за какие деньги украинцы кормят своих домашних любимцев (видео)

Чем дешевле продукт, тем больше вероятности, что ваш кот уже вегетарианец.

Производители так ярко описывают содержимое кошачьего корма, что кажется, его можно есть и людям. Но действительно ли этот корм полезен и для животного, и для человека - узнал ТСН.

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Из шести миллионов украинских котовладельцев только четверть покупает корма премиум-класса. Остальные - экономят. И даже при этом тратят невероятные 8 миллиардов гривен ежегодно. То есть суммарно все хозяева котов, а это каждая третья семья в стране, теоретически могли бы прокормить целое Прикарпатье. Но отдают их производителям кормов.

В столичном супермаркете под корм для животных отведена отдельная полка. Цены на сухой корм в упаковке стартуют от 30 гривен. И это за самые дешевые виды. Журналисты купили самые разрекламированные сорта. Но сначала узнаем, каким должно быть эталонное питание котов.

“У каждого живого организма должны поступать белки, жиры, углеводы. Чем корм хорош, что в каждом крекере этого корма содержится именно то количество жиров, белков и углеводов, которое указано на упаковке. так проще, но не факт, что для этого животного лучше”, - говорит главный врач ветклиники Игорь Степченков.