Киевский зоопарк показал животных в День объятий (фото)
15:27, 21 января 2019Спасение видов
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В фоторепортаже вы увидите львов, лошадей, енотов и множество других животных.
В зоопарке уверяют, что обниматься любят не только люди, но и животные / фото Киевский зоопарк/facebook
Киевский зоологический парк общегосударственного значения показал своих животных в Международный день объятий, который празднуется сегодня, 21 января.
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Соответствующие фотографии выложила пресс-служба зоопарка на своей странице в Facebook.
«Сегодня, 21 января, отмечаем Международный день объятий :) Это отличный повод обнять своих родных и близких и сказать им, как сильно вы их любите. А обниматься любят не только люди, но и животные!» - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Киевском зоопарке показали, как животные играют в снегу.
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