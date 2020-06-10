Рекордные наводнения в финской Лапландии: из-за таяния снега в регионе затопило дороги

В частности, на границе Финляндии и Швеции в селе Каресуванто затопило стометровый участок проезжей части.

В финской Лапландии быстрое таяние снежного покрова в начале июня привело к сильным наводнениям.

Читайте такжеЛед в Северном Ледовитом океане полностью исчезнет к 2050 году – ученые показали, как (фото)Как сообщает «Европейская правда», в этом году в Лапландии рекордные наводнения, особенно полноводными стали пограничные реки Торнион-Муониойоки и Тенойоки.

Рекордный масштаб наводнения объясняется погодными условиями – в конце мая температура воздуха в Лапландии резко поднялась и превысила 20 градусов, в то же время толщина снежного покрова местами достигала 70-80 см.

На границе Финляндии и Швеции в селе Каресуванто затопило стометровый участок дороги. Центр дорожного движения сообщил, что по затопленному участку можно проехать только грузовыми автомобилями.

Региональный центр экономического развития (ELY-keskus) Лапландии прогнозирует, что по дороге можно будет вновь проехать в среду или в четверг.

Ранее УНИАН писал, что из-за таяния Евразийского ледяного щита уровень моря поднялся на 8 метров.

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