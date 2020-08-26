На Херсонщине в природном парке произошло масштабное возгорание плавней (фото, видео)
На Херсонщине во вторник произошло масштабное возгорание плавней на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский" в районе села Велетенское Белозерского района.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Правоохранителям о происшествии рассказали сразу несколько заявителей, которые позвонили на линию "102".
"Сегодня по факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины "Уничтожение или повреждение объектов растительного мира", - говорится в сообщении.
Сейчас в полиции ждут заключения спасателей и экологической инспекции относительно причины возникновения пожара и причиненной суммы ущерба, продолжается досудебное расследование.
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