На Херсонщине в природном парке произошло масштабное возгорание плавней (фото, видео)

Правоохранители начали уголовное производство по статье об умышленном уничтожении объектов растительного мира.

На Херсонщине во вторник произошло масштабное возгорание плавней на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский" в районе села Велетенское Белозерского района.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранителям о происшествии рассказали сразу несколько заявителей, которые позвонили на линию "102".

"Сегодня по факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины "Уничтожение или повреждение объектов растительного мира", - говорится в сообщении.

Сейчас в полиции ждут заключения спасателей и экологической инспекции относительно причины возникновения пожара и причиненной суммы ущерба, продолжается досудебное расследование.

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Автор: Юрий Годован