Пожары в Чернобыльской зоне: стало известно, какие растения и животные пострадали

По предварительным оценкам, пострадало около 5% территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В результате пожаров в Чернобыльской зоне ни один критический объект инфраструктуры не пострадал, а предприятия, входящие в сферу управления Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), задействованы в борьбе с пожарами - работают в штатном режиме.

Об этом говорится в сообщении Госагентства по управлению зоной отчуждения.

«В результате пожаров ни один критический объект инфраструктуры не пострадал, а предприятия, входящие в сферу управления агентства и задействованные в борьбе с пожарами, работают в штатном режиме. Те предприятия, которые не были задействованы, но обслуживают критическую инфраструктуру, также работают в штатном режиме», - сказано в сообщении.

Председатель ГАЗО Сергей Калашник отметил, что есть три основных фактора распространения огня: повышенная пожарная нагрузка на леса в зоне отчуждения; глобальное изменение климата - очень сухая зима и весна, и скорость реагирования на начало пожара.

По словам Калашника, нужно задействовать современные технологии, дроны, тепловизоры.

Начальник управления по вопросам обеспечения барьерной функции зоны отчуждения, природно-заповедного фонда, радиационной безопасности, охраны труда и гражданской защиты ГАЗО Михаил Байтала сообщил, что ситуация с тушением пожаров осложнялась частой сменой направления ветра, а также отсутствием противопожарных дорог в труднодоступных местах, куда не могла заехать техника, а также противопожарных разрывов. В таких случаях привлекали авиацию.

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По информации генерального директора Государственного специализированного предприятия «Экоцентр» Сергея Киреева, посты радиационной ситуации в зоне отчуждения, которые были расположены вокруг мест пожаров, превышений контрольных уровней не зафиксировали.

Личному составу, который привлекается к тушению пожаров, обеспечен индивидуальный дозиметрический контроль, и после ротации каждый спасатель проходит проверку на спектрометре излучения человека. Из проверенных 1188 человек превышений содержания радиоактивного цезия в организме личного состава не обнаружено.

Директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко отметил, что в результате пожаров по предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. гектаров юго-западной части заповедника, что составляет около 5 процентов его территории.

По его словам, были потеряны и повреждены определенные растительные группировки. Негативное влияние не является существенным для птиц, поскольку у большинства отсутствовали кладки с яйцами и молодняк не родился. Копытные и крупные млекопитающие скрылись. Однако в ближайшие месяцы пожарища снова будут населены и жизнь там восстановится.

Помощник директора госпредприятия «ЦОТИЗ» Кирилл Гарник сообщил, что в результате пожаров был потерян только один объект на 11 маршрутах посещения - пионерский лагерь «Сказочный».

Как сообщал УНИАН, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились. Сгорели десятки гектаров леса.