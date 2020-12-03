В Ивано-Франковске спасли колонию краснокнижных летучих мышей, которые выбрали неудачное место для зимовки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как сообщается, более двухсот лиликов забились под утепление крышного парапета многоэтажки, где их нашли строители. Они собирались залечь в зимнюю спячку - говорят зоозащитники. Такой тайник грозил летучим мышам смертью: если бы они несколько дней провели под тонкой обшивкой, то замерзли бы.
Сейчас их забрали в Галицкий центр реабилитации диких животных. Теперь летучим мышам ничего не угрожает.
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