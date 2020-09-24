Пассажирку автомобиля госпитализировали с травмами.

В Черниговской области в результате наезда автомобиля погиб краснокнижный лось.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного предприятия «Черниговское лесное хозяйство».

Читайте такжеВ Киеве машина сбила лося, который был звездой соцсетей (фото, видео)Согласно информации, вчера на автодороге Чернигов – Вышгород (вблизи сел Смолин и Слабин Черниговского района) автомобиль Volkswagen сбил лося, который вышел на проезжую часть.

«Краснокнижное животное переходило дорогу в лесном массиве ГП «Черниговское лесное хозяйство» и охотничьих угодьях ООО «Придеснянское», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии пострадала пассажирка легковушки. Женщина пожилого возраста получила серьезные травмы, ее госпитализировали. В результате столкновения транспортное средство получило значительные механические повреждения.

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Автор: Ирина Синельник