Нардеп Шахов уверен, что лес на Луганщине подожгли специально

Народный депутат Сергей Шахов будет лично контролировать ход расследования пожара на территории Новоайдарского района Луганской области. Однако независимое расследование возможно только при участии правоохранителей из Киева — нельзя доверять расследование тем, кто, предположительно, причастен к поджогу.

Об этом депутат заявил на странице в Facebook.

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"Если в Украине горит лес, — значит кому-то выгодно скрыть его вырубку, уверен что и пожар на Луганщине не без преступного умысла. Слишком поразительное совпадение. Лес загорелся именно тогда, когда туда выехала ВСК на проверку... Лично я в такие совпадения не верю!", - отметил Шахов.

Депутат неоднократно подчеркивал в парламенте, что на Донбассе процветает вырубка лесов. По мнению Шахова, к умышленному поджогу могут быть причастны руководители Луганского областного управления Нацполиции, которые годами «крышуют» контрабанду луганского леса.

"Главное — найти и наказать виновных в этом бедствии. Независимое расследование возможно только если им займутся правоохранители из Киева — нельзя доверять расследование тем, кто, предположительно, причастен к поджогу. Пятеро погибших, десяток раненых, более 100 сгоревших домов, сожженные поселки, пожарные из разных уголков Украины. Кто будет отвечать?", - добавил нардеп.

Шахов добавил, что в зоне пожара круглосуточно работает его команда, оказывая всю необходимую помощь пострадавшим.

Благотворительные взносы в помощь пострадавшим можно сделать по следующим реквизитам:

Благотворительный Фонд Сергея Шахова

ЕГРПОУ/ДРФО 34986809,

г/р UA033047950000026001053724568

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