Мусорная катастрофа на Закарпатье: горные районы Украины не могут решить проблемы утилизации мусора - СМИ

Совсем свежий пример – село Квасы Раховского района, где рядом с турбазой с лечебной минеральной водой раскинулась огромная свалка.

Горные районы Украины годами не могут решить проблемы утилизации мусора, одна из худших ситуаций в Закарпатской области.

На сегодняшний день типичной картиной на Закарпатье стали: красивая природа, курорты и мусорные свалки. Совсем свежий пример – село Квасы Раховского района, где рядом с турбазой с лечебной минеральной водой раскинулась огромная свалка – прямо возле реки, сообщает 24 канал со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечает издание, формально эта территория паспортизована и имеет статус полигона для сбора и хранения мусора, несмотря на то, что, по правилам, такие объекты нельзя обустраивать вблизи водоемов. Но фактически здесь – стихийная свалка: мусор выбрасывают кто хочет, когда хочет и где пожелает. Местная власть в свою очередь оправдывается, что провести рекультивацию, консервацию и перенос полигона невозможно из-за горной местности.

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Кроме того, мусор с закарпатских стихийных свалок постоянно относит в соседнюю Венгрию рекой Тиса, из-за чего Украина несет дополнительные расходы.

Как объясняет руководитель практики "Вода" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Ольга Денищик, венгры ежегодно ловят в Тисе большое количество пластиковых бутылок, которые приплыли из Украины. По европейскому законодательству они не могут их пропустить дальше в Дунай, за что ежегодно Украина получает чек от Венгрии.

Впрочем, мусор – далеко не единственная проблема охраны окружающей среды в Украине. Эксперты WWF перечисляют наиболее вопиющие из них.

Во-первых, у Украины критически снижается уровень подземных вод. Вода больше не попадает в подземные горизонты так, как должна, а быстро стекает в море. Оказалось, что наша система хозяйствования не учитывала вероятность изменения климата и нехватки воды. Поэтому не исключено, что вскоре Государственное водное агентство будет вынуждено ограничивать использование воды для украинцев.

Во-вторых, в Украине процветают незаконные охота и торговля редкими видами животных. Такая продажа вообще стала одним из самых прибыльных бизнесов в мире – занимает третье-четвертое место после торговли наркотиками, оружием и людьми. И наша страна здесь не стоит в стороне.

В-третьих, в течение последних лет значительно увеличилось количество вмешательств человека в различные экосистемы. Например, строятся автобаны с заборами, животных изолируют и лишают их возможности свободно перемещаться и скрещиваться во время размножения.

В-четвертых, Украина остро нуждается в новой лесной политике. Экологи заявляют об огромном пробеле в «лесном» законодательстве, которое требует срочного реформирования. Ведь из-за варварской вырубки леса исчезает каждый пятый вид животных и каждый восьмой вид растений, которые находятся в Красной книге Украины. Но количество вырубок при этом будет только расти.

Тем временем, отмечает издание, украинские политики, вместо того, чтобы решать проблемы охраны окружающей среды, просто «пиарятся» на экологической теме, особенно – перед выборами.

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