Вчера на заводе "Ривнеазот" в цехе по производству азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода и выброс нитрозных газов. Последствия чрезвычайной ситуации ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский назвал предварительную причину аварии на заводе "Ривнеазот".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, предприятие функционирует с 1969 года, и за последнее десятилетие капитальный ремонт с заменой трубопровода, на котором произошла разгерметизация, не было.

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"Поэтому предварительная причина может быть такой: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает специальная комиссия, которая сейчас работает на предприятии", - заявил Монастырский.

Как сообщал УНИАН, 20 июля на предприятии "Ривнеазот" в цехе по производству азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах).

Глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный заявил, что после аварии на "Ривнеазоте" в областном центре и близлежащих населенных пунктах превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.

В ГСЧС также заверили, что никакой угрозы населению из-за аварии на предприятии нет.

Частное акционерное общество "Ривнеазот" – лидер по производству минеральных удобрений в Западной Украине. В 2011 году "Ривнеазот" вошел в холдинг OSTCHEM, объединяющий активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа. Предприятие расположено неподалеку от Ривне.

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Автор: Леся Лещенко