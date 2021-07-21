Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский назвал предварительную причину аварии на заводе "Ривнеазот".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.
По его словам, предприятие функционирует с 1969 года, и за последнее десятилетие капитальный ремонт с заменой трубопровода, на котором произошла разгерметизация, не было.
Читайте такжеОб аварии на "Ривнеазоте" полиция узнала от анонима, другие госучреждения - из соцсетей
"Поэтому предварительная причина может быть такой: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает специальная комиссия, которая сейчас работает на предприятии", - заявил Монастырский.
Как сообщал УНИАН, 20 июля на предприятии "Ривнеазот" в цехе по производству азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.
Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах).
Глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный заявил, что после аварии на "Ривнеазоте" в областном центре и близлежащих населенных пунктах превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.
В ГСЧС также заверили, что никакой угрозы населению из-за аварии на предприятии нет.
Частное акционерное общество "Ривнеазот" – лидер по производству минеральных удобрений в Западной Украине. В 2011 году "Ривнеазот" вошел в холдинг OSTCHEM, объединяющий активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа. Предприятие расположено неподалеку от Ривне.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram