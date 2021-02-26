Некоторые из продающихся участков достигают размера тысячи футбольных полей.

Через рекламную площадку Facebook Marketplace социальной сети Facebook незаконно распродаются участки тропических лесов Амазонии.

Некоторые из продающихся участков достигают размера тысячи футбольных полей, сообщает BBC.

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Любой пользователь может найти объявления с незаконно продаваемыми участками, используя португальские эквиваленты запросов «лес», «естественные джунгли» и «древесина» в поиске на Facebook Marketplace, а также выбрав один из районов Амазонки в качестве местоположения. В некоторых результатах выдачи есть даже изображения со спутника и координаты GPS.

Многие продавцы открыто признают, что не имеют права собственности на эти земли.

BBC удалось получить информацию от нескольких продавцов. Один из них, человек по имени Альвим Соуза Алвес, пытался продать участок в заповеднике Уру Эу Вау Вау примерно за 16 400 фунтов стерлингов в местной валюте. Заповедник — это дом для сообщества из более чем 200 представителей коренных жителей. По данным бразильского правительства, там проживают еще как минимум пять групп индейцев, никогда не имевших контакты с внешним миром.

Однако позже продавец заявил: «Там нет индейцев. От моей земли они находятся в 50 км».

BBC показала это объявление в Facebook лидеру общины Уру Эу Вау Вау. По его словам, продаваемый участок находится в районе, который его община использовала для охоты, ловли рыбы и сбора фруктов.

Читайте такжеВ Австралии из-за коалы столкнулись шесть автомобилей (фото)«Это неуважение. Я не знаю этих людей, но думаю, их цель — вырубить лес на земле коренных народов... Можно сказать, вырубить нашу жизнь», — сказал он.

Лидер общины призвал компанию действовать активнее.

Еще одним фактором, подталкивающим к незаконной вырубке лесов, является возможное изменение статуса земель. Стратегия состоит в том, чтобы вырубить леса, а затем просить правительство снять с территории охранный статус, после чего продавцы смогут официально выкупить участки у правительства и легализовать свои притязания.

Представители соцсети утверждают, что Facebook «готов сотрудничать с местными властями», однако самостоятельно действовать, чтобы прекратить торговлю, не станет. В Facebook заявили, что самостоятельно определить, какие объявления о продаже незаконны, это очень сложная задача, так что ее следует оставить на усмотрение местных судебных властей и других органов.

Справка УНИАН. Дождевые леса в бассейне реки Амазонки, которые также называют «легкими планеты» — это самый крупный тропический лес на Земле с наибольшим биоразнообразием. Сам лес занимает около 5,5 млн квадратных километров — половину общей площади всех тропических лесов мира.

Леса Амазонии захватывает территорию Бразилии, Перу, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Гайаны, Суринама и Французской Гвианы.

Основной причиной обезлесения Амазонии является расчистка территории под поселения и сельское хозяйство.

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Перевод: Катерина Комолова