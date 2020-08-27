Лакомство для всех: в Киевском зоопарке продолжается Арбузная неделя (фоторепортаж)
13:09, 27 августа 2020Экология
116 0
Вторая половина августа - традиционно пора арбузов.
В Киевском зоопарке Арбузная неделя / фото УНИАН
В Киевском зоопарке с 24 по 30 августа 2020 года продолжается традиционная Арбузная неделя. Его жители - от кабанов и медведей до слона и бегемота - вволю наслаждаются этой популярной ягодой.
Фотокорреспондет УНИАН также побывал в зоопарке - в этот день арбузное лакомство получили лошади Пржевальского, медведи, дикие свиньи, слон и бегемот.
При этом, как отмечают на странице зоопарка в Facebook, все желающие могут попасть на показательное кормление некоторых животных.
Читайте такжеС пополнением и новыми правилами для посетителей: в Киеве снова открылся зоопарк (фоторепортаж, видео)
Четверг, 27 августа
- Слон - 10: 00
- Тигры - 10: 30
- Гиены - 11: 00
Пятница, 28 августа
- Зубры и бизоны - 10: 00
- Медведи - 10: 30
- Еноты - 11: 00
Суббота, 29 августа
- Сиаманги - 10: 00
- Львы - 10: 30
- Медведи - 11: 00
- Дикие свиньи - 11: 30
Воскресенье, 30 августа
- Сиаманги - 10: 00
- Медведи - 10: 30
- Слон - 11:00
- Бегемот - 11:20
Новости из других зоопарков мира
- В Испании пара пингвинов-лесбиянок стала родителями.
- В США отпраздновали день рождения первого белого носорога, рожденного путем искусственного оплодотворения.
- В Одессе трое павианов сбежали из зоопарка.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter