Лакомство для всех: в Киевском зоопарке продолжается Арбузная неделя (фоторепортаж)

Вторая половина августа - традиционно пора арбузов.

В Киевском зоопарке с 24 по 30 августа 2020 года продолжается традиционная Арбузная неделя. Его жители - от кабанов и медведей до слона и бегемота - вволю наслаждаются этой популярной ягодой.

Фотокорреспондет УНИАН также побывал в зоопарке - в этот день арбузное лакомство получили лошади Пржевальского, медведи, дикие свиньи, слон и бегемот.

При этом, как отмечают на странице зоопарка в Facebook, все желающие могут попасть на показательное кормление некоторых животных.

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Четверг, 27 августа

Слон - 10: 00

Тигры - 10: 30

Гиены - 11: 00

Пятница, 28 августа

Зубры и бизоны - 10: 00

Медведи - 10: 30

Еноты - 11: 00

Суббота, 29 августа

Сиаманги - 10: 00

Львы - 10: 30

Медведи - 11: 00

Дикие свиньи - 11: 30

Воскресенье, 30 августа

Сиаманги - 10: 00

Медведи - 10: 30

Слон - 11:00

Бегемот - 11:20

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Автор: Марина Григоренко