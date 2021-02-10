Учеными доказано, что происходит изменение климата, потепление, повышение температуры. Это влечет за собой изменение погодных условий, подходов к тому, как люди должны жить.

Климат в Украине меняется немного быстрее, чем в других странах мира. Юг и восток Украины очень сильно страдают от нехватки воды.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказала эксперт по вопросам изменения климата Светлана Гринчук.

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Она пояснила, что вопрос изменения климата сейчас является мегаактуальным в мире. Учеными доказано, что происходит изменение климата, потепление, повышение температуры. Это влечет за собой изменение погодных условий, подходов к тому, как люди должны жить. На международном уровне активно работают над этим уже лет 30.

"Климат в Украине меняется немного быстрее, чем в других странах мира. Мы видим, что у нас юг и восток Украины очень сильно страдают от нехватки воды… На востоке уже сейчас пропадает вода, очень жалуются аграрии, люди, что у них пропадает вода в колодцах. У нас страдают степи, климатические зоны меняются по территории Украины", - рассказала Гринчук.

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Автор: УНИАН