Орангутан Жора живет на "Планете обезьян" вместе с Флорой. Эту локацию в Харьковском зоопарке готовили к их приезду.
16 марта суматранскому орангутану Жоре исполнилось 14 лет. Он приехал в Харьков два года назад из Франции. Об этом сообщили в Харьковском зоопарке.
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"Орангутан стал старше, но это никак не сказалось на его характере. Жора очень игривый и непоседливый. Обожает развлечения с водой, а также различные активности: быстро перемещаться по канатам, раскачиваться в гамаке или разгадывать головоломку. Из гастрономических предпочтений — брокколи, авокадо, помидоры, сладкий перец, салаты Айсберг, Радичио", — рассказали в зоопарке.
Орангутан Жора приехал в Харьковский зоопарк вместе с Флорой из зоопарка La Boissière du Doré (Франция). Самец и самка стали первыми официально завезенными в Украину суматранскими орангутанами. К приезду Жору и Флоры подготовили новую локацию под названием "Планета обезьян", сейчас они чувствуют себя здесь полноправными хозяевами.
Отметим, в Украине паспорта выдают после достижения 14 лет.
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