По словам эксперта, такую воду продают с фантастической наценкой.

В Украине в большинстве случаев продаваемая бутилированная вода - это обычная водопроводная, однако дополнительно очищенная вода.

Такое мнение озвучила эколог, эксперт по охране водных ресурсов Марьяна Гинзула, пишет "Апостроф".

Она согласилась с мнением, что продажа такой воды за большие деньги - это "большой разводняк".

"По факту это водопроводная вода, очищенная дополнительным оборудованием и с огромной наценкой, продающаяся в бутилированной таре. То есть если мы берем цену воды, очищенную обратным осмосом, это около 50 копеек за литр, а бутилированная вода - это 8 грн за литр. Наценка просто фантастическая", - говорит Гинзула.

Читайте такжеВ Кировоградской области чиновники водоканала сбрасывали очистные отходы в рекуПо словам эксперта, чтобы уничтожить патогены в водопроводной воде будет достаточно отстаивания. Другим вариантом является кипячение.

"Для питьевой воды из-под крана, я считаю, лучшим является отстаивание. Кипятить тоже можно, но после этого у воды появляется определенный вкус, который не всем нравится", - уточнила эколог.

Ранее другой эксперт рассказывал, что самой вредной для здоровья водой является не водопроводная, которая очищается опасным хлором, а абсолютно чиста от любых примесей. По его словам, технология дезинфекции воды хлором - стара, поэтому мир уже начал от нее уходить. Планы отказаться от такого метода в Киеве эксперт назвал правильным движением, поскольку хлор является очень высокоактивной химическим соединением.

Автор: Юрий Годован