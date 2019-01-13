Азовское море начало покрываться льдом (видео)

В ближайшие дни в области ожидается потепление и усиление ветра.

В Кирилловке Запорожской области из-за сильных морозов начало покрываться льдом Азовское море.

Об этом сообщает местное издание «Мелитополь».

"Замерзает Азовское море. На видео, снятом на побережье Кирилловки, видно, что вода уже наполовину состоит изо льда, поэтому волны едва колышутся", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни в области ожидается потепление и усиление ветра, поэтому, вероятно, что прибрежная зона вскоре очистится от ледяной крошки.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают об осложнении погодных условий на большей части территории Украины 14 января. В первую очередь это касается западных областей.