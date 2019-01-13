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Азовское море начало покрываться льдом (видео)

19:47, 13 января 2019
Климат
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Волны на Азовском море уже едва колышутся / скриншот

Об этом сообщает местное издание «Мелитополь».

"Замерзает Азовское море. На видео, снятом на побережье Кирилловки, видно, что вода уже наполовину состоит изо льда, поэтому волны едва колышутся", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни в области ожидается потепление и усиление ветра, поэтому, вероятно, что прибрежная зона вскоре очистится от ледяной крошки.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают об осложнении погодных условий на большей части территории Украины 14 января. В первую очередь это касается западных областей.

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Теги: #Азовское море#Запорожская область