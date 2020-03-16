Спасатели Днепропетровской области просят людей не сжигать траву (фото)

В большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор.

В Днепропетровской области за минувшие сутки пожарные 18 раз выезжали, чтобы потушить горящую сухую растительность.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

В сообщении отмечается, что за 15 марта пожарные ликвидировали 18 пожаров общей площадью 8 га. В большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор. Жители Днепра и области сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и приусадебных участках, а дети поджигают траву у дорог и на пустырях.

Спасатели напоминают, что "если вы заметили пожар, который разгорается, попробуйте потушить его подручными средствами: ветвями деревьев, песком или водой. Если же не удается справиться самостоятельно - срочно звоните в Службу спасения по номеру 101".