Спасатели Днепропетровской области просят людей не сжигать траву (фото)
15:36, 16 марта 2020Экология
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В большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор.
В большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор \ пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
В Днепропетровской области за минувшие сутки пожарные 18 раз выезжали, чтобы потушить горящую сухую растительность.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
В сообщении отмечается, что за 15 марта пожарные ликвидировали 18 пожаров общей площадью 8 га. В большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор. Жители Днепра и области сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и приусадебных участках, а дети поджигают траву у дорог и на пустырях.
За 15 марта пожарные ликвидировали 18 пожаров \ пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Спасатели напоминают, что "если вы заметили пожар, который разгорается, попробуйте потушить его подручными средствами: ветвями деревьев, песком или водой. Если же не удается справиться самостоятельно - срочно звоните в Службу спасения по номеру 101".
Спасатели просят не сжигать траву \ пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
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